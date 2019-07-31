Польша выступила против празднования годовщины Второй мировой с Германией

Минобороны Польши выступает против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Гданьске будут петь и радоваться тому, что Германия напала на Польшу», – цитирует его ТАСС.

Речь идет о мероприятии, в рамках которого в Гданьск приедут около 200 представителей Германии, чтобы провести так называемый Марш жизни.

Блащак считает, что в Гданьске будут «радоваться» приходу немецкой оккупации. Министр уверен, что граница между жертвами и палачами в данном случае размывается.

«Фундаментом примирения должно быть называние вещей своими именами, а не размазывание границы между жертвами и палачами. Жертвами были поляки, а палачами - немцы, и надо об этом помнить», – сказал он.

По его словам, проводимые мероприятия являются не лучшим поводом для единения, поскольку таким образом создается впечатление, «что жертвы были наравне с палачами».

Ранее власти Польши решили не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоятся в республике 1 сентября. При этом Варшава пригласила на эти мероприятия страны ЕС, включая Германию, государства НАТО и Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина).

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что польское руководство последовательно в своей русофобии, хотя такая политика уже становится опасной для самой Варшавы.