Следующему президенту США посоветовали «внушить России страх»

Для улучшения отношений с Россией будущему президенту США придется внушить ей страх, считают американские СМИ.

Как пишет издание Foreign Policy, для сдерживания России будущему президенту США придется заставить ее бояться, чтобы она не могла «действовать безнаказанно». При этом Вашингтон должен найти способ заслужить доверие россиян передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что россияне ошибочно считают США угрозой, поэтому Вашингтону нужно завоевать доверие президента Владимира Путина и будущих поколений россиян.

Автор статьи уверен, что США нужно улучшать публичную дипломатию, чтобы честно «выражать беспокойство ситуацией с правами человека», не показывая намерения свергнуть российское правительство.

Издание отмечает что даже при соблюдении этих правил США не смогут добиться смены «агрессивной» внешней политики Москвы в одночасье.

Напомним, в понедельник МИД России заявил, что выступление представителя США во время заседания Совбеза ООН по ближневосточной проблематике 24 июля в очередной раз продемонстрировало настрой Америки на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования.

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