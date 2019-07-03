Инфляция в России ускорилась

В России потребительские цены за период с 25 июня по 1 июля выросли на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Неделей раньше инфляция была на уровне 0,1%, до этого в течение трех недель она сохранялась на нулевом уровне, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

С начала 2019 года инфляция показала рост в 2,7%, в годовом выражении на 1 июля она составила 4,9%.

Отмечается, что на динамику инфляции оказал влияние рост тарифов коммунальных услуг. Тарифы ЖКХ за отчетный период выросли на 1,6-3,0%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилфондов поднялась на 0,5%.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост производства мяса при одновременном снижении цен на него.