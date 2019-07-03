Мужчина открыл стрельбу из ружья из-за громкой музыки в Красноярске

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, открывшего стрельбу на улице из-за слишком громкой, по его мнению, музыки, сообщили в региональной полиции.

По данным МВД, 54-летнему мужчине, проживающему в частном секторе Красноярска, не понравилась слишком громкая музыка, которую слушали соседи. Тогда он достал ружье и выстрелил, ранив одного из «меломанов».

«В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 (хулиганство). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Напомним, в конце июня 2019 года мужчина расстрелял из ружья четырех человек в Белгородский области.