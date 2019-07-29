Граждан Туркменистана начали задерживать за распространение слухов о смерти президента

Правоохранители в Туркменистане начали задерживать людей, распространяющих слухи о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Как пишет издание «Хроника Туркменистана», с 25 июля в стране началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента. Силовики в Ашхабаде и в регионах переведены на «усиленный вариант несения службы».

«В Лебапском велаяте задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране. Задержанные – сотрудник Лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и работница местного ЖКХ», – сообщает издание.

Отмечается также, что минкультуры поручено вести контрпропаганду.

Напомним, в воскресенье, 21 июля СМИ сообщили о смерти президента Туркмении Бердымухамедова. Позже эти сообщения были опровергнуты.