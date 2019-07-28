Власти КНДР освободили задержанный российский траулер

Российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8» вышел из северокорейского порта Вонсан после того, как капитан судна был проинформирован корейской стороной об освобождении, сообщило посольство России в Пхеньяне.

В посольстве отметили, что траулер «Сянхайлинь-8» был отпущен в субботу, 27 июля, благодаря слаженной работе российских дипломатов.

«В 16.00 (10.00 мск) [субботы] капитан В. Л. Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа – граждане Южной Кореи – сойдут на берег», – говорится в заявлении посольства на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Один из членов экипажа судна сообщил, что «судно было отпущено без каких-либо штрафных санкций, инцидент полностью исчерпан», передает ТАСС.

«Экипаж находится на борту корабля в полном составе, все чувствуют себя хорошо, – отметил он. – Прибытие в южнокорейский порт Сокчо ожидается в ближайшее время».

Напомним, российский сейнер «Сянхайлинь-8» с командой из 17 человек и уловом краба в ночь на 17 июля был задержан пограничниками КНДР в 53 морских милях от берегов Северной Кореи. В Пхеньяне утверждают, что российское судно якобы проникло в территориальные воды КНДР на 30 километров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Россия терпит выходки КНДР.

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