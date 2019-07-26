Россияне положительно оценили качество услуг ЖКХ

Подавляющее большинство россиян – 81% – положительно оценивают систему ЖКХ в районе проживания, свидетельствует социологический опрос населения, проведенный исследовательским холдингом Ромир.

Респондентам задали ряд вопросов на тему состояния жилищно-коммунального хозяйства в домах, где они проживают. Аналогичные опросы проводились в 2013 и 2016 годах, что позволяет отслеживать динамику по этому вопросу. Полученные результаты показали, что со временем россияне отзываются о системе ЖКХ все более положительно, говорится в сообщении на сайте Ромир.

Итак, россиянам было предложено оценить общее состояние системы коммунальных услуг в районе проживания, на что большинство респондентов дали положительные оценки. 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую. С 2013 года это значение лишь растет – тогда оно составляло 57%, а в 2016 – 69%. Высшую оценку – очень хорошо – поставили 5% россиян, что также больше значения 2016 года (2%).

Количество негативных оценок, соответственно, уменьшилось – с 21% в 2013 году до 15% в 2019-м. Критически оценивают систему ЖКХ своего района лишь 4% россиян, тогда как в прошлые года эта цифра была куда больше – 13% в 2016 и 15% в 2013-м.

Если говорить о недостатках и проблемах в районных системах ЖКХ, стоит также отметить положительную динамику в этом вопросе. Так, почти треть опрошенных (31%) не видит никаких проблем с ЖКХ. В прошлом опросе было зафиксировано 29% подобных заявлений, а в 2013 году – 24%. Основным проблемным пунктом по-прежнему остается качество услуг персонала и управляющей компании, хотя число недовольных граждан продолжает уменьшаться. В 2013 году такого мнения придерживались 28% россиян, в 2016 – 22%, а в 2019 году – уже 21%.

Подобная тенденция наблюдается и в отношении систем водоснабжения (15%) и отопления (10%). Число россиян, заявивших о недовольстве работой системы канализационных сетей, за три года не изменилось – все те же 9%. А вот состояние электросетей снова, как и в 2013 году, вызывает у россиян беспокойство. 8% заявили о недовольстве работы сотрудников этой системы, тогда как в прошлом опросе подобных заявлений было в 2 раза меньше – 4%.

Последний вопрос касался оценки уровня цен на услуги ЖКХ. Так, немного увеличилось число россиян (с 6% до 8%), для которых размеры платежей являются доступными, чтобы без проблем их оплачивать. 27% хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше. В 2016 году об этом заявляли 33% россиян. Для 42% опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49%. Кроме того, 23% россиян заявили, что платежи неподъемны для них, из-за чего не все могут оплачивать счета. Количество подобных заявлений выросло за три года почти в два раза – с 12% в 2016 году до 23% в этом году.

«Для нас принципиально важно видеть динамику изменений настроения населения страны. Одним из показательных индикаторов, формирующих представление об общем уровне удовлетворенности россиян, является именно отношение к системе ЖКХ», – сказал президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин, комментируя результаты опроса.

«Статистика за последние шесть лет показывает, что количество жителей нашей страны, оценивающих услуги ЖКХ как положительные, увеличилось на 17%, несмотря на то что индексация тарифов происходит ежегодно. Но 2019 год стал особенным для России в связи с новым решением Минэкономразвития России о повышении тарифов в два этапа. Поэтому в дальнейшем возможны существенные изменения этих показателей, так как при не очень высоком увеличении доходов граждан количество негативного отношения к ЖКХ может увеличиться», – добавил он.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тыс. и выше во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.

Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает десятки государств.