В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле

Российский дипломатический источник прокомментировал освобождение моряков с танкера Nika Spirit на Украине.

Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.

По словам источника, «моряки в целости и невредимости покинули Украину».