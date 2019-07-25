Госкомиссия признала изучение недр в Арктике неудовлетворительным

Государственная комиссия по вопросам Арктики сообщила о неудовлетворительной работе Минприроды по геологическому изучению недр в этом регионе, заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Комиссия приняла решение указать на неудовлетворительную работу Министерства природных ресурсов по разведке и освоению Арктических месторождений: и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период», – сказал Трутнев, передает ТАСС.

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