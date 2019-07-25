Девочка из затопленного Тулуна рассмешила всех на встрече с Путиным

Девочка из пострадавшего от наводнения города Тулун развеселила всех на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, эпизод запечатлели на видео.

Семьи из Тулуна сидели полукругом, глава государства спрашивал, как их обеспечивают жильем. Маленькая девочка вышла в центр круга и принялась что-то говорить.

Собравшиеся отреагировали на поведение ребенка улыбками, а президент предложил ей станцевать. Видео опубликовано в телеграм-канале НТВ.

Детям в Кремле можно не соблюдать протокол. А тем более из затопленного Тулуна, с которыми сегодня встречатся Путин pic.twitter.com/qWl3B3UJ3q — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 июля 2019 г.

На прошлой неделе Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

При этом Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и раскритиковал власти за медлительность при размещении пострадавших.