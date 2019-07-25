Исследователь феминизма объяснила, почему женщин не берут в космонавты

В Роскосмосе действительно может быть установка не брать женщин в космонавты, но причиной невысокого спроса на профессию может быть и страх у самих девушек, заявила газете ВЗГЛЯД руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений, исследователь феминизма Анна Очкина.

В четверг советский космонавт, зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая заявила, что в России по-прежнему есть проблема с числом женщин в этой области. По ее мнению, это связано в первую очередь с отсутствием «указания сверху».

«Вполне возможно, что такая установка может быть. Есть определенные предубеждения против физических и эмоциональных возможностей женщин. Ряд этих убеждений может вытекать из опыта: женщины намного позже мужчин включились в такую сложную деятельность, как космические полеты», – считает Очкина.

Она отметила, что даже если конкретная причина отказа брать женщин в конкретную космическую программу связана с субъективными причинами, все равно существуют и объективные: «Эти объективные факторы затем трансформируются в стереотипы».

Кроме того, и у самих женщин есть предубеждения и определенные сдерживающие механизмы, уверена Очкина. Ранее в Роскосмосе говорили, что число мужчин в отряде объясняется тем, что они преобладают среди претендентов.

«Многие страшатся посвящать себя такому сложному делу как космические полеты. Даже не потому, что оно сложное, а потому что оно связано с частыми длительными отлучками из дома. Есть опасения, что это может сказаться на репродуктивной сфере. Или психологическая несовместимость с экипажем, например», – пояснила Очкина.

В мае в российских СМИ появилась информация о том, что Роскосмос может вскоре создать специальный отряд космонавтов, куда будут набирать только женщин. Однако впоследствии в корпорации заявили, что не планируют отказываться от нынешнего порядка набора.