Минтруд назвал необходимую для увеличения пособий на детей сумму

Выделять из бюджета 150 млрд ежегодно потребуется для увеличения суммы пособия по уходу за детьми до трех лет, сообщила замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.

«Продление [пособия] с 1,5 до 3 [лет] будет стоить федеральному бюджету дополнительно 150 млрд руб. Я имею в виду с учетом тех расходов, которые у нас будут предусмотрены и на первого ребенка, и на второго ребенка», – передает ТАСС слова Петровой.

В начале июля президент Владимир Путин поручил внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет.

Напомним, Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

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