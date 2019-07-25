Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на фоне данных о снижении запасов данного сырья в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,19% – до 63,3 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,3%, составив 56,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов с оптимизмом восприняли данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 10,8 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 млн баррелей.

Кроме того, фактором поддержки цен на нефть остается напряженность на Ближнем Востоке.