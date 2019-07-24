Экс-командир «Айдара» похвастался захватом в плен 55 российских десантников

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в студии телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен 55 российских военных.

«Я лично 13 августа в плен взял 55 псковских десантников. Два старших офицера среди них. Лично сдал», – сказал Мельничук в эфире NewsOne.

«Российская авиация меня бомбила вместе с ними (ополчением Донбасса – прим. ВЗГЛЯД). Они же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам не рассказывает кто-то, кто в Киеве на диване сидел», – заявил Мельничук.

Ранее Мельничук пожалел, что Украина не напала на Крым четыре года назад.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии российских военных в Донбассе. А тот факт, что российская авиация не участвовала в конфликте, признают даже в Киеве.