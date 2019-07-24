Пушков назвал простое доказательство лжи главы ФБР о России

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова главы ФБР Кристофера Рэя, заявившего, будто Россия «продолжает вмешиваться» в избирательные процессы США.

«В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия «продолжает вмешиваться в них», – написал Пушков в Twitter.

Он напомнил, что «нельзя вмешаться в то, чего нет, но сенаторы кивают, у них нет вопросов». По словам Пушкова, «эта страшилка нужна исключительно для борьбы с Трампом и для антироссийской истерии».

Во вторник Рэй заявил, что Россия до сих пор якобы вмешивается в избирательные процессы США.

Тема приписываемого России «вмешательства» в американские выборы затрагивалась на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.