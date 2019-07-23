Глава ФБР заявил о непрекращающемся вмешательстве России во внутренние дела США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что Россия до сих пор вмешивается в избирательные процессы США.

«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния», – заявил Рэй, выступая в Конгрессе США, передает ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, Россия не прекратила вмешательство, поскольку ее в «достаточной мере» не сдерживают.

Напомним, тема приписываемого России «вмешательства» в американские выборы затрагивалась на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.