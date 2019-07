Опубликованы кадры выступлений «морального авторитета» Украины Вакарчука перед российскими олигархами

Журналистам стало известно, что лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук во время военного конфликта в Донбассе выступал перед российской публикой в Монако и Майами.

О концерте Вакарчука в королевстве сообщил на своей странице в Facebook юрист Андрей Портнов.

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», – написал юрист.

В комментариях к посту Портнов уточнил, что речь идет о вечеринке у Александра Мечетина – владельца компании Beluga Group, которая выпускает популярные в России водочные бренды.

Он также опубликовал ссылку на видео в Instagram, однако вскоре после публикации ролик был удален, в Сети сохранился только скриншот. Между тем сам ролик успели скачать и опубликовать на разных видеохостингах. На видео Вакарчук исполняет один из своих хитов «Більше для нас».

Как сообщает «Страна.ua», еще интереснее Вакарчук встретил 2015-й год, отметив его наступление в Майами, на так называемой русской вечеринке в отеле Fontainebleau Miami Beach. В прессе Майами эту вечеринку называли «праздником русских олигархов». Вход стоил несколько тысяч долларов, на самые дорогие места цена достигала 40–50 тыс. долларов.

«Приглашаем вас провести новогоднюю ночь «по-русски». (…) Вечеринка Make a wish with New Year's eve соберет сливки русскоязычного общества, проводящего зимние каникулы на побережье Атлантики, и обещает стать грандиозным событием уходящего года. Организаторы продемонстрируют гостям характерное русское сочетание камерности и масштабности главного календарного праздника России», – говорилось в анонсе вечеринки.

При этом Вакарчук со сцены заявил, как рад тому, что, несмотря на запреты, поклонники из России могут слушать музыку «Океана Эльзы» за границей. Примечательно, что именно в это время конфликт в Донбассе переживал свои наиболее драматические моменты – весь январь шли бои за донецкий аэропорт, который Киев в итоге потерял.

Информация об участии музыканта в «русских» вечеринках появилась на фоне того, как Вакарчук выразил мнение, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

Результаты прошедших в воскресенье парламентских выборов на Украине уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД