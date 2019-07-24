Москва призвала Лондон отказаться от услуг «Белых касок»

Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании отказаться от использования неправительственной организации «Белые каски» в качестве источника информации о событиях в Сирии.

Пресс-секретарь российского диппредставительства в Лондоне прокомментировал появление в СМИ Великобритании публикаций об авиаударах, якобы нанесенных Сирией и Россией по населенному пункту Мааррат ан-Нууман в провинции Идлиб, передает ТАСС.

По словам дипломата, в этих публикациях содержатся «очередные надуманные обвинения», статьи «не выдерживают абсолютно никакой критики», т. к. основываются «на сведениях анонимных представителей скандально известной организации «Белые каски», финансируемой США и Великобританией».

«Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования «Белых касок» в сомнительных политических целях и перейти к взаимодействию, целью которого стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю», – заявил пресс- секретарь диппредставительства России в Лондоне.

Он напомнил, что российские официальные лица, независимые эксперты, в частности директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, а также представители СМИ, в том числе продюсер Би-би-си Риам Далати, «неоднократно обращали внимание мировой общественности на постановочный характер химатак в сирийском городе Дума, запечатленных «Белыми касками», и откровенно провокационную деятельность этой организации в САР, которая противоречит усилиям России, Турции и Ирана по нормализации ситуации в этой стране».

«Нынешнее обострение обстановки в Сирии вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнул российский дипломат.

В понедельник Минобороны разоблачило фейк «Белых касок» об «ударе ВКС» в Сирии.

Напомним, Москва предупреждала, что псевдогуманитарная организация «Белые каски» не оставляет попыток инсценировать применение химоружия против жителей Сирии.

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