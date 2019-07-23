Роскачество провело исследование фотоаппаратов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали 98 моделей фотоаппаратов, говорится в сообщении организации.

«Программа испытаний включала 326 показателей по основным шести категориям: качество изображения в автоматическом режиме, качество изображения в ручном режиме, качество видео, качество монитора и видоискателя, функциональность и удобство использования», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Среди беззеркальных камер со сменными объективами лидерами стали две модели Nikon и одна модель Sony. В топ-список за съемку на улице при ярком освещении вошли модели фотоаппаратов всех представленных в исследовании брендов: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony, а чемпион по простоте меню – модель Panasonic.



В исследовании зеркальных фотоаппаратов принимала участие техника Canon, Nikon и Pentax, явного лидера выявить не удалось.

Лучшей компактной моделью эксперты признали один из фотоаппаратов Fujifilm, а лучшей псевдозеркальной камерой – одну из моделей Sony.

Напомним, ранее Роскачество сравнило обычный и детский стиральный порошки.