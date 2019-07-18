Роскачество сравнило обычный и детский стиральный порошок

Роскачество провело исследование, в ходе которого выяснило, что детские стиральные порошки лучше универсальных средств отстирывают грязь, меньше разрушают ткань и меньше пенятся, сообщили в ведомстве.

«Любопытно, но во многом результаты испытаний детских порошков оказались выше, чем универсальных средств. В частности, они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее окраску, образуют меньше пены, более мягкие, а значит более «лояльные» к нагревательным элементам стиральной машины», – говорится в сообщении на сайте Роскачества.

В ведомстве рассказали, что исследовали порошки 22 торговых марок из восьми стран. Все они соответствуют требованиям безопасности, а лучшим детским стиральным порошком эксперты признали товар российской торговой марки.



Эксперты установили также, что большинство детских порошков безопасны для работы стиральной машины. Одним из главных недостатков проверенных образцов в Роскачестве назвали недовес.

Напомним, в феврале Росконтроль оценил стиральные порошки известных брендов по критериям эффективности и безопасности для здоровья.