Бурбулис отреагировал на слухи о планах продажи Карелии финнам при Ельцине

Бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис заявил, что слова бывшего замглавы МИД Андрея Федорова о том, что правительство собиралось продать Карелию Финляндии, не соответствуют действительности.

«Никогда такого быть не могло», – сказал РБК Бурбулис.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Федоров заявил финской газете Helsingin Sanomat, что руководство страны обсуждало продажу Карелии финнам за 15 млрд долларов.