Росохотрыболовсоюз: Получение охотничьего билета давно пора было ужесточить

Сейчас охотничьи билеты выдают в России всем подряд, поэтому поправки, ужесточающие их получение, вполне к месту, заявила газете ВЗГЛЯД президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева.

В понедельник стало известно, что Минприроды разработало проект поправок, которые усложнят процедуру получения охотничьего билета. Согласно им, желающие стать охотниками предварительно должны будут сдать экзамен на знание теоретических основ биологии животных и правил охоты.

«Нет никакого ужесточения, есть разумный подход. До этого была полная вольница. Билеты выдавались по обращению в МФЦ в течение пяти дней. А сейчас вводится то, что нужно было ввести давно, если мы хотим сохранить природу», – считает Арамилева.

Прежде чем гражданин становится охотником, получает билет и разрешение на оружие, он должен не просто знакомиться с необходимым набором минимальных знаний, а пройти еще и практический экзамен на их применение, уверена глава Росохотрыболовсоюза.

Главный редактор журнала «Охота и Рыбалка XXI век» Александр Лисицын добавил, что нынешнее законодательство привело к увеличению числа несчастных случаев на охоте – «возросло количество летальных исходов из-за того, что люди были не готовы выходить с оружием в лес. Стреляли на шум по неясно видимой цели. Почти 30-40 человек погибали ежегодно».

Ранее стало известно, что охота вошла в число самых опасных сфер труда в России.