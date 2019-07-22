Россельхознадзор разъяснил изменение правил провоза багажа через границу

В Россельхознадзоре сообщили, что изменения норм провоза фруктов, овощей и цветов в ручной клади, которые должны вступить в силу 19 августа, на обычных граждан не повлияют. В ведомстве уточнили, что правила направлены на совершенствование контроля таможенниками.

«Те правила, которые прописаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним последние два года», – заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что эти требования вступили в силу 1 июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «В правилах, которые вступили в силу в 2017 году, не было ничего концептуально нового для нас: они были сформированы на базе требований, которые были в России», – добавила Мелано.

Она отметила, что и до этого ввоз в Россию не более 5 кг растительной продукции без сертификатов регулировался законом 2014 года.

Пресс-секретарь Россельхознадзора пояснила, что новое постановление правительства служит гармонизации нормативно-правовой базы. «Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», – заключила она.

Ранее было опубликовано постановление правительства, согласно которому с 19 августа для провоза более 5 кг растительной продукции потребуется оформление фитосанитарных сертификатов.