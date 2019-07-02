Рубль начал корректироваться вниз после ощутимого роста

После ощутимого роста накануне рубль утром во вторник корректируется вниз на фоне ослабления аппетита к риску на мировых рынках.

По данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск повышался на 15 копеек – до 63,11 рубля, курс евро – на 26 копеек, до 71,32 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром растет на 0,3%, до 65,25 доллара за баррель по марке Brent.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД