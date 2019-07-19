В музее Есенина засняли «привидение»

В музее Сергея Есенина камеры видеонаблюдения зафиксировали, как по территории учреждения перемещается пятно не установленной природы.

«Это реальная история. Мы месяц молчали и вот решили ее обнародовать. Пока мы никуда не обращались», – сообщила пресс-секретарь музея Любовь Курьянова радиостанции «Говорит Москва», отметив, что призрак был замечен и в соседнем детском саду.

«Когда первый раз охранница это увидела, она решила, что люди подумают о ней «ку-ку». Но потом, когда начались стуки и другие сотрудники начали их замечать, она сказала, что она видела это пятно, которое мы засняли. Сначала думали, что это непогода, но потом у нас целый консилиум собрался, и стало понятно, что это не непогода», – уточнила Курьянова.

Есенин-центр располагается в Москве в доме Крылова. Здание было построено во второй половине XIX, а поэт жил в нем с 1911 по 1918 год.

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