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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Почему россияне разочаровались в ведьмах

            Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разы   3 июля 2019, 14:45
            Фото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
            Текст: Игорь Полежаев

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            У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии.

            Согласно исследованию ВЦИОМ, в наибольшей степени упала вера граждан в возможность лечения болезней гипнозом и биополем: с 63% и 49% в 1990 году до нынешних 22% и 16% соответственно. Это вполне логично: во времена позднего СССР подобные теории находились в стадии изучения, а потенциальные возможности человеческого организма определялись выше, чем сейчас.

            За тот же период количество верящих в передачу мыслей на расстоянии сократилось на 23 процентных пункта (с 41% до 18%), в НЛО – на 13 (с 33% до 20%), в гадания и прорицания – на 12 (с 43% до 31%), в колдовство и наведение порчи – на 6 (с 37% до 31%).

            Доля поклонников астрологии и гороскопов за неполные 20 лет – с 2000-го – упала вдвое: с 33% тогда до 15% теперь.

            Из того, что относят к суевериям, по-прежнему распространена вера в приметы: 33% против 50% в 1990-м.

            Кроме того, незначительно выросла доля тех, кто допускает возможность общения с духами умерших (т. н. спиритизм) – с 10% в 1990-м до 13% сейчас. 

            По некоторым из этих позиций опросы проводились также в 2000 и 2015 годах. И вот что интересно: в случае с гаданием, колдовством, спиритизмом и приметами пик заинтересованности населения пришелся на промежуточный период. То есть в ведьм, привидений и плохую карму от черных кошек в позднем СССР верили значительно меньше людей, чем в постсоветской России. А ведь именно это представляется наибольшей дикостью. По крайней мере, существование других разумных существ в бесконечной вселенной волне допустимо, а возможность передачи мыслей на расстоянии активно изучается и в настоящее время.

            Другое дело, что 1990 год – это уже «не совсем СССР». С ослабеванием цензурного и идеологического гнета в «перестройку» интерес ко всему паранормальному и антинаучному резко подскочил, причем это относится не только к колдовству и барабашкам, но и к традиционным религиям. Жители государства, построенного на догматах материализма, неожиданно для всего мира начали «заряжать воду» перед телевизором, несмотря на высокую (действительно высокую) доступность традиционной медицины.

            Но почему граждане «самой читающей страны в мире» оказались столь уязвимы перед архаическими верованиями, которые за 70 с лишним лет должны были быть полностью вытравлены всеобщем средним образованием?

            Существует гипотеза, согласно которой определяющую роль в этом сыграло падение доверия к советской власти в 1980-х годах. Логика тут примерно следующая: если КПСС постоянно врала людям о событиях реальной истории и жизни на Западе, возможно, она врала и по другим вопросам – «прятала Бога» и другие тайные знания.

            То есть дискредитировавшая себя советская управленческая система заодно дискредитировала и гордость страны – советскую науку.

            Одновременно с этим пресса встала на путь коммерциализации, и «астрологические прогнозы на неделю» появились на страницах ведущих общественно-политических изданий страны. Параллельно в них же обсуждались «предсказания Ванги» или «феномен Мессинга» и там же, рядышком, публиковалась реклама «ведьм», «снимающих порчу» и «накладывающих приворот». И за все за это россияне были готовы платить деньги, часто немалые.

            Спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. Интересно другое – причина перелома, ведь власти никоим образом не препятствовали общению россиян с «неведомым» и не зачищали от него информационное пространство. Даже РПЦ была сконцентрирована совсем на других вопросах, ограничиваясь общим осуждением «бесовщины». В итоге уровень интереса к астрологии и колдовству упал как будто бы сам собой, несмотря на наличие популярных телешоу типа «Битвы экстрасенсов».

            Психологи из Университета Квинсленда в Австралии провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что люди начинают больше верить в сверхъестественное тогда, когда чувствуют себя беспомощными и уязвимыми в реальной жизни. «Ощущать потерю контроля неприятно. И один из способов вернуть его – это поверить, что будущее можно предвидеть», – заявила руководитель исследования Катрин Гринвей.

            Таким образом, по мнению ученых, вера в паранормальные явления не столько характеризует личность человека, сколько сигнализирует о его общей неудовлетворенности жизнью. Гадалки и гороскопы – это то, что позволяет людям снимать стресс, компенсирует переживания, так что рост популярности «магии» и «ясновидения» – это сигнал о серьезных социальных проблемах в стране.

            В то же время существуют исследования, говорящие о том, что вера в сверхъестественное далеко не всегда деструктивна. Разумеется, она является удобной делянкой для мошенников, наживающихся на общественных неврозах, однако надежда на разного рода амулеты и талисманы зачастую позволяет человеку сконцентрироваться и поверить в себя в важной для него ситуации.

            Особняком тут стоит разнообразная альтернативная медицина, оперирующая магическими или псевдонаучными представлениями о природе вещей. Она действительно может быть опасна, поскольку заменяет настоящее лечение на плацебо. И это вполне актуальная проблема даже для тех людей, кого ну никак нельзя назвать дураками.

            Общеизвестный пример – один из основателей Apple Стива Джобс, умерший в 56 лет от рака поджелудочной железы. Эта форма считалась операбельной, но изобретатель сделал ставку на акупунктуру и медиумов, а когда все-таки согласился на операцию, было уже слишком поздно – опухоль успела дать метастазы в печень.

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            Именно поэтому в области антинаучных подходов к здравоохранению контрпропаганда все-таки ведется. Около двух лет назад РАН официально признала гомеопатию лженаукой. Теперь ее у специальной комиссии на очереди отрицание ВИЧ, а также астрология.

            Но в области астрологии, как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российское общество «выздоровело» само и теперь является среднестатистическим по западному миру. Так, согласно опросу калифорнийского Университета Чепмена, в астрологические прогнозы и другие виды предсказания будущего верят около 14% американцев, то есть примерно столько же, сколько россиян.

            Вывод напрашивается сам собой.

            Дело не в том, что мистический подход к реальности был дискредитирован наукой: с ее стороны исчерпывающие объяснения тех или иных «свидетельств непознанного» существовали и ранее, например «экстрасенсорные способности» Нинель Кулагиной, пережившей посмертный взлет популярности после развала СССР, изучались в советских НИИ, где пришли к выводу, что имеют дело с мошенницей.

            А в том, что после разрухи, хаоса и слома привычных социальных норм в 1990-х годах государство, а вслед за ним и общество постепенно возвращается к норме. Люди больше не чувствуют себя незащищенными настолько, чтобы обращаться к помощи астрологов и гадалок, им больше не нужна вера в паранормальное, чтобы ограждаться от суровой реальности окружающего мира.

            Исходя из этого, опрос ВЦИОМ зафиксировал действительно значимые изменения в нашем обществе, причем изменения безоговорочно положительные. Они свидетельствуют не о большей начитанности или интеллектуальности россиян в сравнении с девяностыми и началом нулевых, а о преодолении ряда социальных проблем. Проще говоря, жить стало лучше, и это отнюдь не мистика.


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