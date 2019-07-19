МИД назвал некорректными разговоры о «компенсации» для Минска за налоговый маневр

Налоговый маневр является суверенным правом России, поэтому едва ли корректно говорить о какой-либо «компенсации» для Минска, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.

«Налоговый маневр – это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации», – сказал Карасин, передает РИА «Новости».

В то же время, по его словам, речь идет о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий проводимого в России налогового маневра. «Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», – добавил дипломат.

В конце 2018 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по налоговому маневру в нефтегазовой отрасли. В России в 2019-2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу – повысят. Из-за этого у Белоруссии возникают дополнительные издержки, которые Минск оценивает примерно в 11 млрд долларов за шесть лет, а за 2019 год – в порядка 300 млн.

В мае сообщалось, что Белоруссия продолжает вести активный диалог с российской стороной о «компенсации» потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России.

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