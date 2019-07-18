Арестован продюсер и бизнесмен Насибулин

В Санкт-Петербурге в связи с делом о мошенничестве Куйбышевский районный суд заключил под стражу продюсера и крупного предпринимателя Рушана Насибулина.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа», – приводит ТАСС слова судьи.

Ранее СМИ сообщали, что после обысков в поселке Лисий Нос были задержаны Насибулин и предприниматель Александр Внучкин по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Коммерсант» сообщал, что речь может идти о хищении 20 млн рублей при работе по госконтракту с Минпромторгом.