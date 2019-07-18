Киев подтвердил готовность к обмену пленными в Донбассе

Киев подтвердил готовность к новому обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69», заявил представитель украинских властей в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.

«Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69», – цитирует его «Громадське».

По его словам, украинская сторона вчера была готова начать процедуру обмена и предложила соответствующее число. Инициативу поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Россия выступила против.

В итоге договорились провести процедуру правовой очистки, заявил Бессмертный.

В среду контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе. Киев не исключил окончательного прекращения огня в Донбассе.