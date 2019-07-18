Нефть подорожала после снижения цен в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов четверг утром незначительно растут, отыгрывая снижение среды на фоне статистики по запасам сырья в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% – до 63,77 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,02%, составив 56,79 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду на рынке нефти отмечалась коррекция после снижения днем ранее. Такая динамика была обусловлена неоднозначными данными минэнерго США, согласно которым запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 900 тыс. баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,1 млн баррелей, что превысило прогнозы аналитиков.