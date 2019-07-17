Замгенконсула Турции погиб в результате нападения в Ираке

Заместитель генерального консула Турции в Ираке погиб в результате вооруженного нападения в иракском городе Эрбиль, заявил источник в иракских органах безопасности.

Вместе с замгенконсула погибли и два других дипломата. Нападавшие открыли огонь по дипломатам в ресторане, передает РИА «Новости».

«Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов», – сообщил источник.

Посольство Турции в Багдаде подтвердило нападение на дипломатов, при этом точные должности погибших пока уточняются.