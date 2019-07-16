Цены на нефть изменились разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром изменяются без единой динамики, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать последствия шторма в Мексиканском заливе и статистику из Китая.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06% – до 66,52 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,05%, составив 59,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник СМИ сообщили, что нефтепереработчики возвращаются к работе после перерыва, связанного с ураганом «Барри» в Мексиканском заливе.

Вместе с тем участники торгов продолжают отыгрывать неоднозначные данные из Китая. Июньская статистика по промышленному производству и розничным продажам в стране оказалась лучше прогнозов, а данные по динамике ВВП за второй квартал – ожидаемо слабыми.