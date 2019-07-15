Дмитриева: муниципальные выборы проходят лучше, чем в 2014 году

Глава фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что ситуация с муниципальными выборами в городе гораздо лучше, чем в 2014 году.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Дмитриева заявила, что в отдельных муниципалитетах, том числе в тех, которые ее партия считала приоритетными для себя, проблемы были. Но в целом ситуация изменилась в лучшую сторону, передают «Невские новости».

«Хотя, надо отдать должное, если сравнивать с ситуацией 2014 года, с муниципальными выборами, она [ситуация сейчас] все-таки существенно лучше. Документы с большими проблемами, но все-таки практически у всех были приняты», – обратила внимание Дмитриева.

Депутат напомнила, что в 2014 году от партии «Справедливая Россия», которую она тогда представляла, были выдвинуты 1000 человек, а подать документы смогла только половина из них. Сейчас подать документы смогли практически все, кто хотел.

Также депутат считает, что в этом году в ситуацию в случае спорных вопросов вмешиваются представители федерального центра, тогда как в 2014 году кандидаты, по выражению Дмитриевой, «упирались в стену».

«Сейчас все-таки приезжают представители ЦИК, собираются у [уполномоченного по правам человека] Шишлова, какие-то решения принимаются, кого-то все-таки регистрируют», – говорит депутат. Представители «Партии Роста», по словам лидера фракции, были включены в избирательные комиссии с правом решающего голоса благодаря позиции ЦИК и лично Эллы Памфиловой.