Нефть подешевела на статистике из Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром незначительно снижаются на фоне данных о замедлении роста экономики Китая во втором квартале до минимума за 27 лет.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,09% – до 66,66 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,23%, составив 60,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, темпы роста экономики которого во втором квартале замедлились до 6,2% с 6,4% в первом квартале, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП Китая не падал ниже 6,4%.