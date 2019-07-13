Победитель фестиваля по промывке золота сжульничал ради 1 млн рублей

В Магадане победителя фестиваля по промывке золота «Старательский фарт» поймали на жульничестве.

По словам одного из членов жюри соревнования, мужчина подложил в добытый драгметалл золото с другого месторождения, передает РИА «Новости».

По правилам, участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка. Тот, кто за 15 минут намоет больше всех, становится обладателем 1 млн рублей.

«Участник, которого мы сначала посчитали победителем, намыл 3,6 грамма золота, что необычайно много. Но в итоге выяснилось, что часть драгоценного металла он принес с собой – с другого месторождения. Золото отличается даже внешне. Так что этот человек дисквалифицирован», – рассказал член жюри.

Всего в этом году в фестивале приняли участие 60 человек из разных регионов. В итоге победа досталась врачу из колымского поселка Сергею Палкину, который намыл 2 грамма золота.

«Я не ожидал, скажу честно, что буду победителем. Ну, в принципе, шансы были, конечно. С учетом того, что я тренировался длительное время. Думаю, полученные деньги отдам дочери, она вложит их в покупку квартиры», – рассказал победитель.

С мошенником в настоящее время разбираются правоохранительные органы.