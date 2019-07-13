Роструд объяснил условия найма на работу подростков

Самостоятельно заключать трудовой договор могут несовершеннолетние с 16 лет, при этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до 18 лет, сообщили в Роструде.

В ведомстве сообщили, что 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья. Если же он оставил школу до получения основного общего образования или продолжает получать общее образование после отчисления из школы, работа не должна быть в ущерб освоению учебной программы, передает РИА «Новости».

В 14 лет подросток, получивший общее образование, может привлекаться для выполнения легкого труда, если один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие.

Если ребенок этого возраста еще получает общее образование, то работать он сможет только в свободное от учебы время.

Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба их здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель или опекун.

В Роструде также напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия.

При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в Пенсионный фонд данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.

Подчеркивается, что несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок.

Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию: например, на работу в игорном бизнесе и ночных клубах.

Также работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет – не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

Рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа, от 15 до 16 лет – пять часов, от 16 до 18 лет – семь часов. При совмещении работы с учебой, продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет – до двух с половиной часов, от 16 до 18 лет – до четырех часов.