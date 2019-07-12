Медведчук призвал нормализовать экономические отношения России и Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо вести диалог с Россией о «прагматичных экономических отношениях».

«Когда мы говорим о нормализации отношений с Россией, то, прежде всего, надо садиться и договариваться. И в первую очередь – о прагматичных экономических отношениях», – написал Медведчук в Twitter.

Глава политсовета подчеркнул, что не обязательно снова «целоваться», надо «жить в соответствии со своими интересами».

Когда мы говорим о нормализации отношений с Россией, то прежде всего надо садиться и договариваться. И в первую очередь – о прагматичных экономических отношениях. Не надо опять «целоваться», надо жить в соответствии со своими интересами.#Украина #экономика #Россия #политика pic.twitter.com/gq79atZaMB — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 12 июля 2019 г.

Ранее «Единая Россия» договорилась о сотрудничестве с партией Медведчука. На встрече с премьером России Дмитрием Медведевым обсуждались дальнейшие возможные межпарламентские контакты между Россией и Украиной, а также ситуация с транзитом газа через украинскую территорию.