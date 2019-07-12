В США оценили возможность введения санкций против госдолга России

Поправки, предложенные представителями Демократической партии, которые вводят санкции в отношении российского госдолга, являются «условными» и вряд ли будут приняты, заявил руководитель американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Во-первых, вероятность того, что это станет законом, мне кажется, невысока, так как проект должен быть проведен верхней палатой, а в верхней палате этой поправки нет», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Родзянко, чтобы закон был представлен на подписание, он должен быть согласован, то есть верхняя палата должна согласиться внести эту поправку в своей версии или снять поправку в версии, которую предложила нижняя палата. Кроме того, под ним должна появиться подпись президента США, напомнил он.

«Второй момент – сама поправка условная. Санкции вводятся при условии, что было вмешательство в выборы», – сказал он, подчеркнув, что даже после подписания закона президентом санкции не будут введены напрямую.

Глава AmCham подчеркнул, что санкции США против российского госдолга в случае их введения, в первую очередь ударят по американским инвесторам, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. Он назвал это «не самым желаемым результатом».

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

Экономист Дмитрий Абзалов отметил, что США стремятся ударить по рублю и экономике в целом, а также поддерживать давление на Москву.

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