«Омского Мимино» заподозрили в убийстве

Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино заподозрили в убийстве водителя маршрутки, тело которого с простреленной головой обнаружили в машине, сообщает следственное управление СК по региону.

Утром в среду, 10 июля, на 59-м километре автодороги Омск – Шербакуль в автомобиле Ford Tranzit местные жители обнаружили тело 50-летнего водителя с огнестрельным ранением головы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следует из сообщения на сайте СК.

Указывается, что «с учетом результатов проведенного днем психофизиологического исследования на полиграфе, а также результатов вечернего обыска по месту жительства заподозренного лица, в ходе которого следователями был найден в потайном месте обрезанный ствол от охотничьего ружья, обнаруженного на месте преступления в автомобиле потерпевшего», в качестве подозреваемого был задержан водитель маршрутного такси, «прозванный корреспондентами СМИ «Омским Мимино».

В пятницу следователи планируют предъявить ему обвинение в умышленном убийстве, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечается, что Остапов сразу после совершения преступления был допрошен по делу как свидетель, однако родственники погибшего мужчины заявили о его причастности к преступлению на почве ревности.

Сам «Омский Мимино» это отрицал и изъявлял желание пройти исследование на полиграфе. На своей странице в Facebook вечером 10 июля заявил, что не совершал убийства.

При этом, по данным местных изданий, ранее Остапов уже был судим за убийство любовника супруги.

Местные СМИ в 2017 году писали, что Остапов на пассажирской «ГАЗели» бесплатно возил в Омск пенсионеров из соседних деревень.

В своем видеоблоге на YouTube под названием «Омский Мимино» мужчина рассказывал, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно по договорам с местными главами поселений пенсионеров и малоимущих.

При этом, по его словам, паркуясь в Омске, он регулярно сталкивается с угрозами от официальных «маршрутчиков».