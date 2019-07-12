Российская скрипачка найдена мертвой в Британии

Молодая скрипачка российского происхождения Катя Цуканова найдена мертвой в Лондоне, сообщили СМИ.

Тело 17-летней девушки 18 июня нашли в ее доме в лондонском районе Кенсингтон, передает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

«Она только что выступила в Королевском оперном театре, и она планировала свое будущее. У нее в спальне висел график концертов. Потом в одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу», – рассказал отец девушки.

Результаты расследования станут известны позднее. При этом источник из окружения скрипачки утверждает, что девушка якобы могла умереть от передозировки наркотиками.

Напомним, в марте 2018 года британские СМИ писали, что супруг российского агента Анны Чапман скончался от передозировки наркотиков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД