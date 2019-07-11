Песков выступил против обобщений о журналистах и правоохранителях

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не считает, что расследующим коррупционные преступления журналистам следует опасаться неправомерных действий правоохранительных органов.

Так он ответил на вопросы об инциденте в здании городского суда Реутова, где слушалось дело активиста и журналиста Евгения Куракина, передает ТАСС.

«Я так не считаю, такие обобщающие выводы насчет того, что журналистам стоит опасаться и так далее, я не сторонник таких выводов и не могу с ними согласиться», – сказал Песков в ответ на прозвучавшее предположение о том, что журналистам стоит опасаться за свою жизнь и свободу.

Пресс-секретарь президента признался, что «ничего не слышал о происшествии» в Реутове и не располагает «вообще никакой информацией об этом». За разъяснениями по поводу действий правоохранителей он посоветовал обратиться в МВД и Росгвардию.

Ранее Песков говорил, что Кремль не следит за делом гражданского активиста Евгения Куракина, задержанного около месяца назад.