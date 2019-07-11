Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе

Посольство Южной Осетии выразило возмущение изображением на продукции из Грузии карты Грузинской ССР с Абхазией и Южной Осетией, сообщили в дипмисии.

В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».

«На фоне последних событий в Грузии, напоминающих период правления печально известного националиста З. Гамсахурдия, где сегодня русофобство и оскорбления в адрес других народов стали лейтмотивом для политических сил, подобная наглость не может не вызывать возмущения. При этом в самой Грузии, проводящей антироссийскую политику, изображение фактической карты этого государства является уголовно-наказуемым деянием в соответствии с т.н. законом об оккупированных территориях», – заявили в посольстве.

Там добавили также, что проинформировали об инциденте российский МИД, а в качестве наглядного примера сопроводили сообщение фотографией с бутылкой вина, на которой действительно изображена карта Грузинской ССР.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что нынешним властям Грузии нужно знать историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить отношения с ними сейчас.