Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Федерация хоккея России объявила о смене главного тренера российской сборной – вместо Ильи Воробьева на этот пост назначен Алексей Кудашов.

«Главным тренером назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов. Федерация хоккея России подчеркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи», – говорится в заявлении на сайте ФХР.

ФХР также поблагодарила Воробьева за работу на посту главного тренера сборной.

Кудашову 47 лет, он завершил карьеру хоккеиста в 2010 году. Тренерскую карьеру начал в 2012 году. Работал главным тренером в «Атланте» (Мытищи) (2013–2015), «Локомотиве» (Ярославль) (2015–2017). С июня 2018 года – тренер СКА.

В штабе сборной России – с апреля 2018 года.

Воробьев возглавлял российскую сборную на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов. Этой весной сборная Россия заняла на ЧМ третье место, сенсационно уступив в полуфинале финской команде.