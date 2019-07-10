Прославившиеся в Instagrаm «Сибирские Мальдивы» оказались токсичными

Сибирская генерирующая компания предупредила любителей красивых снимков в Instagram об опасности купания в озере, прозванном «Сибирские Мальдивы», которое на самом деле является золоотвалом, наполненным токсичными оксидами металлов.

Озеро с небесно-голубой водой пользуется огромной популярностью среди туристов, а также является популярным местом для фотосессий в Instagram, пишет британское издание The Guardian.

На самом деле в озере купаться опасно для здоровья, так как его воды содержат опасные соли кальция и другие оксиды металлов. Отмечается, что контакт кожи с водой может привести к возникновению аллергической реакции.

Искусственный водоем наполнен золой, которая образуется в результате сжигания угля на теплоэлектростанции, питающей энергией Новосибирск.