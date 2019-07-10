УФСИН опровергла побег двух осужденных из колонии Кокорина и Мамаева

Информацию о побеге двух заключенных из исправительной колонии № 4 в Белгородской области, куда для отбывания срока были доставлены футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергли в региональном УФСИН.

«Указанная информация является недостоверной. Побегов из исправительных учреждений не допущено», – цитирует ТАСС сообщение УФСИН.

Однако в службе сообщили, что 10 июля двое осужденных к принудительным работам покинули участок самовольно, при этом к заключенным они не относятся.

Побегом из исправительного учреждения поступок осужденных не считается, их деяние расценивается как «уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ», уточнили в пресс-службе ФСИН по региону.

На данный момент ведется поиск беглецов, если их местонахождение установлено не будет, обоих объявят в федеральный розыск. При этом неотбытая часть наказания изменится на тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что наказание футболисты Кокорин и Мамаев будут отбывать в одном исправительном учреждении. Позже появилась информация о том, что спортсмены были направлены в ИК № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.