Путин потребовал нарастить темпы роста экономики России

Президент Владимир Путин заявил, что доволен экономическими тенденциями в стране, но требует увеличить темпы роста.

Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что «Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд», передает РИА «Новости».

Он привел оценки за январь–май, по которым «ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%».

«Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста», – указал президент.

Для этого «необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, обеспечить дальнейшее снижение безработицы», передает ТАСС.

При этом глава государства отметил, что «предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции».

Владимир Путин также констатировал, что безработица «находится на рекордно низком уровне – 4,5%», но «нужно внимательно за этим следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу».

Президент добавил, что «важнейшая составляющая и стратегическая задача – рост эффективности отечественной экономики».

«В том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда, это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на что мы должны обратить самое пристальное внимание», – обратился он к участникам совещания.

Российский лидер добавил, что «необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат».

Глава государства напомнил, что «два последних года инвестиции в основной капитал прибавляли более четырех процентов, а по итогам первого квартала текущего года прирост составил 0,5%».

«Возможно, это определенные корректировки после достаточно приличного роста, но надо посмотреть, что здесь происходит», – считает Путин.

По его мнению, также «особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что прогноз Минэкономразвития по росту реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году на уровне 1% выглядит оптимистично.