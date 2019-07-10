РПЦ открыла 10 новых приходов за границей

Русская православная церковь открыла 10 новых приходов за рубежом, заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«На заседании Священного Синода было принято решение об организации десяти новых приходов Русской православной церкви. Образованы приходы в Сеуле и Пусане (Корейская епархия), в городе Янгон (Мьянма, Таиландская епархия), возобновлена деятельность прихода в Маниле (Филиппинско-Вьетнамская епархия), в городах Давао и Генерал-Сантос на острове Минданао», – цитирует РИА «Новости» представителя РПЦ.

Кроме того, приходы РПЦ открываются в Ханое и Хошимине. Также Волков добавил, что «на заседании Синода было принято решение о принятии в юрисдикцию Русской православной церкви нового прихода в честь святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах (Королевство Дания)».

Отмечается, что новообразованные приходы насчитывают уже несколько десятков (до ста) человек: наши соотечественники, дипломаты, а также местные жители.

По словам руководителя пресс-службы, РПЦ продолжает свои осуществлять миссионерские труды в разных уголках земного шара.

«Такая широкая география новообразованных приходов свидетельствует об очень активной деятельности Русской церкви не только внутри наших традиционных географических пределов», – сказал священник.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли приходить в церковь со своими свечками.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД