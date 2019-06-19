Можно ли приходить в церковь со своими свечками?

По негласным канонам, если православный верующий приходит в храм помолиться, то хорошо бы позаботиться о содержании данного храма, хотя бы такой малостью, как приобретение свечки. При этом приносить свечи с собой и зажигать их перед иконой, перед распятием в принципе не запрещается – при условии, что они куплены в другом храме или церковной лавке, то есть освящены.

Также желательно, чтобы принесенная с собой свечка не нарушала эстетического восприятия других верующих, то есть слишком уж разительно не отличалась от соседних свечей.

Православные нередко встречают объявления, закрепленные на воротах храма, о нежелательности постановки свечей, приобретенных в других местах. Более того, в соцсетях можно прочитать немало историй, о том, как верующие, пришедшие в храм со своей свечкой, купленной в другом месте, получали замечания от смотрительниц о недопустимости таких действий.

Так какова же позиция Русской Православной церкви на этот счет?

«Возжигание свечи в православном храме имеет два основных смысла. Прежде всего, горящая свеча символизирует силу и пламенность нашей молитвы, обращенной к Богу. В этом состоит духовный смысл обычая, – приводит слова руководителя пресс-службы Санкт-Петербургской митрополии, иерея Алексея Волчкова издание The Village. – Далее, надо понимать, что практика продажи свечей является важной статьей приходского бюджета. Приобретение свечи оказывается особым видом нашего пожертвования на нужды конкретной христианской общины. При этом надо понимать, что горящая свеча не может нарушать общие эстетические правила, она должна вписываться в храмовое окружение, соответствовать церковным стандартам и традициям».

В тоже время в «Наставлении православному христианину о церковной свече», изданным Московским подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, категорично и безоговорочно говорилось, что «церковные свечи надо приобретать только в том Храме, куда вы пришли молиться».

«Приносить с собой свечи, купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами Храма, и ставить эти свечи перед иконами – нельзя. Свеча, приобретенная в Храме, для верующего – предмет почтения, она предназначена служить жертвою Богу. Свеча, купленная вами за стенами Храма и затем принесенная в Храм – это не жертва», – говорится в «Наставлении».

Священнослужители чаще всего рекомендуют прихожанам использовать дома свечи, купленные в других местах. Например, зажигать во время молитвы перед домашними иконами. При этом они подчеркивают, что одна небольшая свечка, купленная в храме, куда вы пришли для молитвы, – это значительно более правильная форма пожертвования, чем множество купленных в магазине свечей, принесенных с собой в церковь.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в СМИ появилась информация о том, что жительнице Перми не позволили поставить в храме свою свечку. Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка, комментируя сообщения, заявил, что описанного инцидента вообще не было. По его словам, речь идет о провокации, устроенной в храме двумя молодыми людьми.

По его словам, парафиновые и другие свечи, которые иногда прихожане приносят с собой, коптят стены храма, – вот по этой простой причине их и не используют. Андрей Литовка также напомнил, что в прошлые времена христиане жертвовали церкви десятину (десятую часть своих доходов), а сейчас каждый верующий «понимает, что часть своих доходов он должен отдать Богу, и по мере возможностей отдает», в том числе в виде покупки свечи, пожертвований или заказа молитвы.