Можно ли приходить в церковь со своими свечками?

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
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    Смерть Тымчука повторила историю Украины

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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Можно ли приходить в церковь со своими свечками?

            		   19 июня 2019, 19:00
            Фото: Петр Ковалев/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            По негласным канонам, если православный верующий приходит в храм помолиться, то хорошо бы позаботиться о содержании данного храма, хотя бы такой малостью, как приобретение свечки. При этом приносить свечи с собой и зажигать их перед иконой, перед распятием в принципе не запрещается – при условии, что они куплены в другом храме или церковной лавке, то есть освящены.

            Также желательно, чтобы принесенная с собой свечка не нарушала эстетического восприятия других верующих, то есть слишком уж разительно не отличалась от соседних свечей.

            Православные нередко встречают объявления, закрепленные на воротах храма, о нежелательности постановки свечей, приобретенных в других местах. Более того, в соцсетях можно прочитать немало историй, о том, как верующие, пришедшие в храм со своей свечкой, купленной в другом месте, получали замечания от смотрительниц о недопустимости таких действий.

            Так какова же позиция Русской Православной церкви на этот счет?  

            «Возжигание свечи в православном храме имеет два основных смысла. Прежде всего, горящая свеча символизирует силу и пламенность нашей молитвы, обращенной к Богу. В этом состоит духовный смысл обычая, – приводит слова руководителя пресс-службы Санкт-Петербургской митрополии, иерея Алексея Волчкова издание The Village. – Далее, надо понимать, что практика продажи свечей является важной статьей приходского бюджета. Приобретение свечи оказывается особым видом нашего пожертвования на нужды конкретной христианской общины. При этом надо понимать, что горящая свеча не может нарушать общие эстетические правила, она должна вписываться в храмовое окружение, соответствовать церковным стандартам и традициям».

            В тоже время в «Наставлении православному христианину о церковной свече», изданным Московским подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, категорично и безоговорочно говорилось, что «церковные свечи надо приобретать только в том Храме, куда вы пришли молиться».

            «Приносить с собой свечи, купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами Храма, и ставить эти свечи перед иконами – нельзя. Свеча, приобретенная в Храме, для верующего – предмет почтения, она предназначена служить жертвою Богу. Свеча, купленная вами за стенами Храма и затем принесенная в Храм – это не жертва», – говорится в «Наставлении».

            Священнослужители чаще всего рекомендуют прихожанам использовать дома свечи, купленные в других местах. Например, зажигать во время молитвы перед домашними иконами. При этом они подчеркивают, что одна небольшая свечка, купленная в храме, куда вы пришли для молитвы, – это значительно более правильная форма пожертвования, чем множество купленных в магазине свечей, принесенных с собой в церковь.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в СМИ появилась информация о том, что жительнице Перми не позволили поставить в храме свою свечку. Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка, комментируя сообщения, заявил, что описанного инцидента вообще не было. По его словам, речь идет о провокации, устроенной в храме двумя молодыми людьми.

            По его словам, парафиновые и другие свечи, которые иногда прихожане приносят с собой, коптят стены храма, – вот по этой простой причине их и не используют. Андрей Литовка также напомнил, что в прошлые времена христиане жертвовали церкви десятину (десятую часть своих доходов), а сейчас каждый верующий «понимает, что часть своих доходов он должен отдать Богу, и по мере возможностей отдает», в том числе в виде покупки свечи, пожертвований или заказа молитвы.


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