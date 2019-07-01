Медведев пообещал наказать компании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что компании, завышающие цены на бензин в отсутствие ценовых соглашений, будут наказаны.

В ходе встречи с вице-премьерами Медведев отметил, что людям важны цены на бензоколонках и на авиакассах, передает ТАСС.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», – подчеркнул глава правительства.

Напомним, по данным Росстата, с января по май 2019 года розничные цены на бензин увеличились на 7,9% в годовом выражении. В конце июня сообщалось, что правительство не будет продлевать заморозку цен на второе полугодие 2019 года.