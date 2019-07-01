Индекс Мосбиржи обновил рекорд

В ходе торгов в понедельник индекс Мосбиржи вырос на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и впервые преодолел отметку в 2,8 тыс. пунктов.

Индекс по состоянию на 13.17 мск достиг 2802,03 пункта, передает ТАСС.

В понедельник рынок акций России также обновил пятилетний максимум по индексу РТС. Он поднялся до 1400 пунктов на фоне позитивных сигналов для мировых рынков после саммита G20, передает РИА «Новости».

Сильнее всего выросли бумаги Газпрома (+5%) благодаря высокой доле в расчете российских биржевых индексов. При этом акции «Мосэнерго» показали падение в -6,8%, это худший результат на рынке акций России. С 1 июля акции «Мосэнерго» торгуются без дивидендов.

Индекс РТС к 13.28 мск повышался на 1,3%, до 1398 пунктов. Перед этим индекс РТС поднимался до отметки в 1400 пунктов, обновив пятилетний максимум.

Стоимость нефти растет на 2,4% – до 66,31 доллара за баррель Brent.

Ключевым фактором для мировых рынков называют договоренности США и КНР по торговле на полях саммита G20. Напомним, президент США Дональд Трамп решил помириться с Китаем: он заявил председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20, что не имеет враждебных намерений в отношении Пекина.

Кроме того, США и КНР договорились возобновить торговые переговоры.