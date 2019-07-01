Индекс Мосбиржи обновил рекорд

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1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
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Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Индекс Мосбиржи обновил рекорд

            1 июля 2019, 14:14

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В ходе торгов в понедельник индекс Мосбиржи вырос на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и впервые преодолел отметку в 2,8 тыс. пунктов.

            Индекс по состоянию на 13.17 мск достиг 2802,03 пункта, передает ТАСС.

            В понедельник рынок акций России также обновил пятилетний максимум по индексу РТС. Он поднялся до 1400 пунктов на фоне позитивных сигналов для мировых рынков после саммита G20, передает РИА «Новости».

            Сильнее всего выросли бумаги Газпрома (+5%) благодаря высокой доле в расчете российских биржевых индексов. При этом акции «Мосэнерго» показали падение в -6,8%, это худший результат на рынке акций России. С 1 июля акции «Мосэнерго» торгуются без дивидендов.

            Индекс РТС к 13.28 мск повышался на 1,3%, до 1398 пунктов. Перед этим индекс РТС поднимался до отметки в 1400 пунктов, обновив пятилетний максимум.

            Стоимость нефти растет на 2,4% – до 66,31 доллара за баррель Brent.

            Ключевым фактором для мировых рынков называют договоренности США и КНР по торговле на полях саммита G20. Напомним, президент США Дональд Трамп решил помириться с Китаем: он заявил председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20, что не имеет враждебных намерений в отношении Пекина.

            Кроме того, США и КНР договорились возобновить торговые переговоры.


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